Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı Harekete geçti!

Tüm dünyanın zor anlar yaşadığı korana virüs salgın sürecinde yayılım hızını azaltmak adına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ülkemiz de de yeniden uygulanmaya başlandı.

En asgari düzeyde yaşamın akışını devam ettirebilmek adına bu kısıtlamalarda bazı iş kollarının ise kısıtlamalardan muaf tutulmasına karar verildi. O meslek gruplarının arasında basın emekçileri de var ve bu durumdan tanıtım kartları ile yararlanmaya çalışanlar için cemiyetler harekete geçti.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar Aksu Haber’e yaptığı açıklamada konuyu Kahramanmaraş Valisi’ne ilettiklerini ve konunun daha yakından takip edileceğini vurguladı.