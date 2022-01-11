Gazeteciler öğle yemeğinde buluştu
Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilere yemek ikramında bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 11.01.2022, 16:10 11.01.2022, 16:17
Başkan İbrahim Sarı’nın davetiyle bir araya gelen gazeteciler öğle yemeğinde buluştu.
Balıkçılar Derneği tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde her sene geleneksel hale getirilen yemek programı keyifli sohbetler eşliğinde gerçekleşti.
Organizasyonu tertip eden Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Namaz Vakti 11 Ocak 2022
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|20
|34
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|32
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|20
|32
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|31
|8. Sivasspor
|20
|29
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|20
|29
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|20
|27
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|18
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|18
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|18
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|15
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|O
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|19
|39
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|19
|30
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|19
|29
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|18
|27
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|19
|26
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|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
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|19
|24
|13. Keciorengucu
|19
|22
|14. Manisa Futbol Kulubu
|19
|22
|15. Menemenspor
|19
|22
|16. Altinordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balikesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham United
|20
|34
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|18
|33
|7. M. United
|19
|31
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|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
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|18
|25
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|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
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|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
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|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Elche
|20
|19
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
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|20
|11