Gazi Eren, son yolculuğuna uğurlandı

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gazi Süphan Eren memleketi Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şırnak'ta 1998'de vatani görevini yaptığı sırada mayına basarak iki bacağını kaybeden ve gazi olan Süphan Eren, tedavi gördüğü İstanbul Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Eren'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, uçakla Bingöl'e getirildi. Eren için Genç ilçesindeki Şube Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Eren'in yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Evli ve 3 çocuk babası Eren, kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Mahallesi Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.