Gazi P.Uzm.Çvş.Hüseyin Darandeli ebediyete uğurlandı
15 Ağustos 1997 tarihinde Bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen mayına basması sonucu gazi olan Piyade Uzman Çavuş Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Hüseyin Darendeli hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 29.01.2022, 14:05 29.01.2022, 17:25
Dün sabah saatlerinde ( 29 Ocak 2022 ) evinde Rahatsızlanarak kaldırıldıgı Yörük Selim Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiştir.
Bugün Düzenlenen Askeri Tören ile KSÜ Tıp Fakültesinden alınan naaşı Şeyh Adil Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası ebediyete uğurlandı.
Gazi Hüseyin Darendeli'nin Cenaze törenine Kahramanmaraş Valimiz Ömer Faruk Coşkun , Garnizon komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör İl protokolümüz Şehit Aileleri ve Gaziler dernek Başkanı Yunus Karaman Şehit Aileleri ve Gazilerimizin yani sıra Ailesi ve Sevenleri katıldı.
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