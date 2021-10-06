Gazi Süphan Eren için Mevlid-İ Şerif okutuldu
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Gazi Süphan Eren için Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.
KAHRAMANMARAŞ 06.10.2021, 10:10 06.10.2021, 17:18
Şırnak’ta vatani görevini yaptığı sırada mayına basarak Gazi olan Süphan Eren için okutulan Mevlid-i Şerif programına; Vali Ömer Faruk Coşkun’un yanı sıra Onikişubat Kaymakamı Serken Keçeli, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, ilgili kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ile şehit aileleri, gazileri ve yakınları katıldı.
Okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından Vali Coşkun, Gazi Süphan Eren’in yakınlarına Sabr-ı Cemil niyazında bulundu.
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