Gaziantep´te fırtınada çatı uçtu, 10 araç zarar gördü

Rüzgâr öyle şiddetli esti ki çatılar dayanamadı. Kopan parçaların düştüğü yerde oyun oynayan çocuklar büyük tehlike atlattı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde meydana gelen olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı Ama Park halindeki 10 araç zarar gördü. Olayın ardından bölgede önlemler arttırıldı hasar tespit çalışması başlatıldı

Beştepe mahallesinde de bir kamelya şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklendi. Otoparktaki bazı araçlar zarar gördü

Fırtınanın etkili olduğu bir diğer kent Erzurum oldu. Narman ilçesinde rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye ulaştı 5 katlı binanın çatısı uçtu o sırada kaldırımda yürüyen vatandaşlar son anda kurtuldu