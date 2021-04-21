Gaziantep´te fırtınada çatı uçtu, 10 araç zarar gördü
Gaziantep’te kopan çatı çocukların oyun oynadığı alana düştü.
KAHRAMANMARAŞ 21.04.2021, 15:28 21.04.2021, 18:29
Rüzgâr öyle şiddetli esti ki çatılar dayanamadı. Kopan parçaların düştüğü yerde oyun oynayan çocuklar büyük tehlike atlattı
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde meydana gelen olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı Ama Park halindeki 10 araç zarar gördü. Olayın ardından bölgede önlemler arttırıldı hasar tespit çalışması başlatıldı
Beştepe mahallesinde de bir kamelya şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklendi. Otoparktaki bazı araçlar zarar gördü
Fırtınanın etkili olduğu bir diğer kent Erzurum oldu. Narman ilçesinde rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye ulaştı 5 katlı binanın çatısı uçtu o sırada kaldırımda yürüyen vatandaşlar son anda kurtuldu
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