Gaziler Grup Yolunda çalışmalar başladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde başlattığı yol yapım ve onarım faaliyetlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ekinözü İlçesinde Gaziler-Kürtül-Demirlik Grup Yolunda çalışma başlatıldı.

Toplam uzunluğu 18.5 km olan yolun 3 km’lik kısmında astar atımı yapılırken, kalan bölümünde malzeme serim ve sıkıştırma çalışmaları devam ediyor. 7 m. platform genişliğine sahip olan yolda sathi kaplama asfalt yapılarak ulaşım daha konforlu hale getirilecek.