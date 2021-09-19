Gaziler günü törenle kutlandı!

Elbistan’daki gaziler günü töreninde Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkan Vekili Dilek Çevik ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ragıp Kul tarafından anıta çelenk sundu.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ragıp Kul günün anlamına binaen konuşma yaptı.

Kul konuşmasında:“Yaşadığı toprağı vatan kılmak için dünyada bizim kadar beden ödeyen hiçbir millet yoktur. Aziz milletimiz vatanı canından üstün tutarak bu topraklar için şehit ve gazi olmuştur. Büyük mücadelemiz Sultan Alparslan ile başladı. Anadolu Osmangazi Han ile otağımız oldu. Fatih Sultan Mehmet Han ile bir cihan imparatorluğunun sahibi olduk. Kanuni Sultan Süleyman ile 4 kıta 7 iklime hükmettik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’ni büyük bedeller ödeyerek kurduk. Malazgirt’te Plevne’de, Çanakkale’de Sakarya’da Kore’de, Kıbrıs’da cepheden cepheye koşan terörle mücadelede destanlar yazan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Bizler ya şahit oğlu şehit ya da gazi oğlu gaziyiz. Dün Çanakkale’de kurtuluş harbi için cephedeydik. Bugün vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için Afrin’de Cerablus’ta Elbab’tayız. Türkiye son kale son vatandır. Bu millet gazi bir millet, bu vatan topyekûn gaziler vatanıdır. Kahraman gazilerimiz, sizler şehadeti göze aldınız. Sizlere gazilik nasip oldu. Ay yıldızlı vatana can adadınız. Bunun mükafatını ancak Allah verebilir. Bizlere bu ülkeyi emanet eden huzur ve barış içerisinde yaşatmak vazifesini tebliğ eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, şükranla yad ediyor, tüm aziz şehitlerimizin kahraman gazilerimizin emanetine layık olmayı yüce rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

Program öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından sona erdi.



Elbistan’da yapılan programa ilçe protokolü, gazi ve yakınları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri, katıldı.