Gazimiz mutlu gününde yalnız bırakılmadı!

Gazi Ahmet Ceyhan, Atatürk Parkında düzenlenen törenle Kübra Kurul ile nikâhı kıyıldı.

Genç çiftimizin nikahını Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek kıyarken, birbirinizi bir ömür saygı ve sevgi içerisin de sahip olun,sadık olun diyerek mutluluk dileklerinde bulundu.

Gazi Ahmet Ceyhan’ın nikâh şahitliğini Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Bayram Paksoy yaptı.

Gazimizin nikâh törenine Sayın valimiz Ömer Faruk Coşkun daha önceden yapılmış programından dolayı tebrik mesajı göndererek gazimize gelin hanıma mutluluk ve sağlık dileklerini ilettiler.

Nikâha Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Şehit Aileleri Ve Gaziler, Ahmet Ve Kübra çiftinin aileleri katıldı.