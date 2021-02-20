Gazipaşa gençlik merkezi, gençlerimizin gözdesi olacak!

Bölgenin en büyük gençlik merkezlerinden birini tamamlayarak hizmete sunan Dulkadiroğlu Belediyesi, ikinci gençlik merkezi çalışmalarında ise sona yaklaştı. İnşaat çalışmalarında iç tasarım ve dizayn aşamasına gelen Gazipaşa Gençlik Merkezi’nin gençlerin yeni gözdesi olacağını dile getiren Belediye Başkanı Necati Okay, gençliğe yapılan tüm yatırımların geleceğe yapıldığını hatırlattı.

Başkan Okay, gençlik merkezinin çalışmaları hakkında yaptığı değerlendirmelerini şu şekilde sürdürdü: “İlçemize kazandırdığımız Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, şuanda Kahramanmaraş’a hitap eden bir kapasiteye sahiptir. Ayrıca büyüklük bakımından da şuanda bölgenin en büyüğü konumundadır.

Bu gençlerimize verdiğimiz önemi ve değeri bir kez daha ortaya koymaktadır. Ancak bizler her projede, her çalışmada geleceğimiz olan gençleri düşünmekteyiz. O yüzden gençlerimizin eğitimine, sosyal aktivitelerine ve gelişimlerine katkı sağlayacak yeni projeler yapmaya devam ediyoruz.

Gazipaşa Gençlik Merkezimiz de bu projelerimizden bir tanesidir. İnşaat çalışmalarında detayların yapıldığı gençlik merkezimiz hizmet vermeye başladığında eğitim kurumlarımızın yoğunlukta olduğu Gazipaşa mahallemiz ve çevresine hitap edecek.

Burada gençlerimiz geleceklerini şekillendirecek eğitim, kurs, sosyal faaliyet ve kültürel faaliyetleri icra edecekler. Ben şimdiden gençlerimize ve bölgemize bu güzel tesisin hayırlar getirmesini diliyorum. Geleceğimiz olan gençlerimiz için çalışmaya ve çabalamaya devam edeceğiz.”