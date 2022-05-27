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Geçit Şehit Er Mevlüt Yalçınkaya ortaokulu 8.kez TÜBİTAK fuarı açtı

Elbistan’a bağlı kırsal Geçit Mahallesinde sekiz yıldır kesintisiz bir şekilde düzenlenen TÜBİTAK bilim fuarının öğrencilerin sınav başarısını artırdığı ortaya çıktı.

KAHRAMANMARAŞ 27.05.2022, 13:42 27.05.2022, 17:12

Elbistan’a bağlı kırsal Geçit Mahallesindeki Şehit Er Mevlüt Yalçınkaya Ortaokulunda mahalle muhtarı Kadir Küçük’ün de destekleriyle sekizinci kez Tübitak bilim fuarı açıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Mahalle Muhtarı Kadir Küçük ve davetlilerin katıldığı programla açılışı yapılan bilim fuarında öğrencilerin uzun emekler sonucu ortaya çıkardığı çalışmalar yer aldı.
Sekiz yıldır kesintisiz bir şekilde bilim fuarı düzenlediklerini belirten Okul Müdürü Turabi Kılınç, bu çalışmaların öğrencilere sınav başarısı getirdiğini söyledi.
Tübitak çalışmalarının öğrencilerin ufkunu açtığını belirten Kılınç: “Sekiz yıl önce başladığımız TÜBİTAK çalışmasında aralıksız üst üste sekiz yıl TÜBİTAK yapma başarısını Elbistan'da gösteren tek okuluz. TÜBİTAK çalışmalarımızla çocuklarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz kaynaşarak çok değişik geniş ileriyi düşünen çocuklarımızın ufkunu genişleten projeler yaparak onlarda farkındalık oluşturduk. Yaptığımız bu çalışmalar okulumuzdaki LGS ve daha önce yapılan TEOG sınavlarında başarı yakalanmasında çok etkili oldu. Sekiz yıl içerisinde LGS’de Elbistan’da beş kez birinci olduk, Kahramanmaraş genelinde” ifadelerini kullandı. 
Proje Koordinatörü Alperen Barın da bu yılki çalışmalarda öğrencilerin yabancı dile ilgilisi artırmak için İngilizceyi tema olarak aldıklarını söyledi.
Barın yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: ”Geçit Şehit Er Mevlüt Yalçınkaya Ortaokulu olarak biz sekiz yıllık büyük bir Tübitak geleneğine sahibiz. Bu yılki projemizde daha çok İngilizceyi tema olarak aldık. Çocukların yabancı dil ile haşır neşir olmalarını sağlamaya çalıştık. Bunun yanı sıra fen bilgisi ve matematik alanlarında da önemli projelere yer verdik” diye konuştu.
Bilim fuarında projeleri sergilenen öğrenciler de projelerini tanıtıp, hedeflerini ortaya koydu.

#Geçit Şehit Er Mevlüt Yalçınkaya
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