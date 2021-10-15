Geçmişten Geleceğe Bilim Köprüsü sertifika programı

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinesinde, Tübitak, Büyükşehir Belediyesi, KSÜ ve Piazza Avm iş birliği ile düzenlenen programda öğrencilere çeşitli bilimsel ve yaşamsal konularda bilgiler verildi.

Programa katılım sağlayan TÜBİTAK Başkanı Dr. Hasan Mandal stantları birer birer gezerek hem öğrencilerle sohbet etti hem de bilgiler aldı.

Programa sonunda bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman geçmişin tecrübesinin geleceğe gençler vasıtasıyla aktarılacağını söyledi.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan belediye olarak her zaman bu tür faaliyetlerin destekçisi olduklarını dile getirdi.

TÜBİTAK Başkanı Dr. Hasan Mandal ise bu gençlerin geleceğin mühendisleri bilim adamları olacaklarına dikkat çekti.