“Geleceğe nefes, Dünya’ya nefes” kampanyası!

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Kasım Ayı’ndan Mart Ayı’nın sonuna kadar süren dikim mevsiminde Türkiye genelinde 252 milyon fidan toprakla buluşmuş olacaktır.” Dedi.

Konuşmasının devamında koç, bu sene meydana gelen yangınların sebebiyle, yanan alanlarda da ağaçlandırma çalışmalarımız devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.