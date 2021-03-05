Geleceğin mühendisleri aşılama ve budamayı uygulayarak öğreniyor

Teori ve uygulamayı birleştiren bir eğitim anlayışına sahip KSÜ’de uygulamalı eğitim pandemi kuralları çerçevesince kısıtlı gruplarla sürdürülüyor. Ziraat Fakültesinde yüksek lisans ve doktora eğitimi gören öğrenciler, Avşar Yerleşkesinde yer alan uygulama bahçelerinde meyve budama teknikleri, aşılama ve çelikleme tekniklerini uygulayarak öğreniyor.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Gençoğlan ve üniversite yöneticilerinin iştirak ettiği uygulama eğitimlerine Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Ziraat Fakültesi öğrencilerinin teoride öğrendiklerini sahada uygulayarak görmelerinin mesleki donanım açısından önemli bir gereklilik olduğunun altını çizen Rektör Can, Ziraat Fakültemizde uygulamalı eğitimin yaygınlaştırılması için gerekli altyapıyı güçlendirerek, pandemi döneminde de tüm yıla yayılan uygulama eğitimlerini küçük gruplar halinde ve pandemi kuralları çerçevesinde sürdüreceklerini söyledi.

Öğrencilere şimdiden kariyer planlarını yapmaları, mesleklerinin gerekliliklerini uygulayarak öğrenmeleri tavsiyesinde bulunan Rektör Can, ülkemizde zirai faaliyetlerin daha ileri noktalara taşınması için teori ve uygulamayı birleştiren meslek profesyonellerine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ziraat Fakültesi uygulama bahçelerinde gerçekleştirilen eğitim kapsamında Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Kadir Uğurtan Yılmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Nikpeyma tarafından meyve budama teknikleri, aşılama ve çelikleme teknikleri anlatıldı.