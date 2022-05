Geleceğin şefleri Mutfak Müzesi’nde hünerlerini sergiledi

Mado Akdeniz Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Mutfak Bölümü Öğrencileri, Dulkadiroğlu Belediyesi Mutfak Müzesi’nde Türk Mutfağı haftası etkinlikleri kapsamında etkinlik düzenledi. Bir gün boyunca ders faaliyetlerini Mutfak Müzesi’nde icra eden genç yetenekler, ortaya koydukları ürünlerle programa katılanları kendilerine hayran bıraktı. Mutfak Müzesi’nde gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, özellikle genç aşçı adaylarının burada yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mutfak Müzesi’nin tarihi ve kültürel öğeleri başarılı bir şekilde yansıttığını anlatan Başkan Okay, uygulamalı mutfak alanının da bu bakımdan amacına ulaştığını aktardı. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Türk Mutfağı haftası etkinlikleri kapsamında Mutfak Müzemiz bir çok uygulamaya ve programa ev sahipliği yaptı. Bugün de genç aşçı adayı kardeşlerimiz burada çalışmalar yaptı. Ortaya koydukları ürünler çok başarılı. Mutfak Müzesi’nin amacı da tam olarak buydu. Gençlerin burada uygulamalı olarak Kahramanmaraş’ın mutfak kültürüne sahip çıkması bizler için son derece önemli. Ben hepsine eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.” Kahramanmaraş MADO Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Veysel Mehmet Gültekin’de etkinliğin önemine değindi. Şef adayı gençlerin böyle tarihi bir mekanda uygulama yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Gültekin, “Türk Mutfağı haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu güzel etkinliklerde imzası olan herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz burada farklı bir deneyim elde etti” dedi.