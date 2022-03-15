Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş’ta

Öncelikle STK temsilcileri ve esnafları ziyaret eden Genel Başkan Yardımcısı Özdağ Gelecek Partisi İl binasında parti mensupları ile bir araya geldi.

Burada CHP ve İYİ Parti İl Başkanlarının da katılım sağladığı toplantıda bir konuşma yapan Özdağ Kahramanmaraş’ı çok sevdiğini ifade etti.

Konuşmalar sonrası Aksu Haber’e özel değerlendirmelerde bulunan Gelecek Partisi İl Başkanı Muharrem Çevik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ ise 81 ili dolaştıklarını söyleyerek gitmediğimiz yer kalmadı dedi.