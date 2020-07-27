Gelecek Partisi, Kahramanmaraş’ta ilk basın toplantısını düzenledi!
Teşkilatlanma çalışmalarına başlayan Gelecek Partisi, Kahramanmaraş’ta ilk basın toplantısını düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 27.07.2020, 16:24 27.07.2020, 16:33
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İl binasında gerçekleşen basın toplantısına iki merkez ilçenin başkanları da katıldı.
Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Arif Gedemenli, iktidara geldiklerinde gündemlerinin halkın ihtiyaçları ve halkın istekleri doğrultuda çalışmalar yapacaklarını ifade etti.
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