Gelecek Partisi Türkoğlu Başkanını seçti!
Gelecek Partisi ülke genelinde kongrelerine devam ediyor. Bu kapsamda Türkoğlu ilçe başkanlığında da kongre heyecanı yaşandı.
KAHRAMANMARAŞ 17.05.2022, 16:28 17.05.2022, 16:58
19 asıl üye, 12 yedek üye toplamda 31 delegenin katılım sağladığı seçimde 20 oy ile Osman Kurt başkan oldu.
Tek liste tek aday olarak seçime giren başkan adayı Osman Kurt Gelecek Partisi Türkoğlu ilçe başkanı olarak seçildi.
Gelecek Partisi Türkoğlu İlçe Başkanı Osman Kurt burada yaptığı konuşmada herkesin sorunun çözüm noktası olacaklarına dikkat çekti.
Gelecek Partisi İl Başkanı Muharrem Çevik ise türkoğlu ilçesiyle ilgili projeleri paylaşarak halkın her zaman yanında olacaklarını ifade etti.
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