Geleneksel el sanatları bitme noktasında geldi!
Geniş ve derin tarihi sebebiyle büyük zenginliğe sahip olan Kahramanmaraş’ta, bu duruma paralel olarak el sanatları da büyük bir zenginlik gösteriyor.
KAHRAMANMARAŞ 09.11.2021, 10:29 09.11.2021, 17:15
Aradan geçen binlerce yıla rağmen bugün de çeşitli alanlarda birbirinden güzel eserler veren Kahramanmaraşlı ustalar, büyük emek ve sabırla el sanatlarını geleceğe aktarıyordu.
Türk el sanatları tarihinde önemli bir yere sahip olan Kahramanmaraş’ta, el sanatları ustaları geleceğe pek de umutlu bakamıyor.
Her geçen gün el sanatları teknolojik ürünlere yenilirken, el sanatları ustaları bir de mevcut çalışma standartlarının iyi olmamasından şikayet ediyor.
Namaz Vakti 09 Kasım 2021
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