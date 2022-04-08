Geleneksel Karagöz – Hacivat Oyunu İptal Edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, okulların ara tatile girdiği dönemde 11 – 15 Nisan tarihleri arasında hafta içi her gün Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde alt salonda saat 11.00 – 13.00 ve 15.00’te öğrencilerle buluşturulması planlanan geleneksel Karagöz - Hacivat kukla gösterilerinin çeşitli nedenlerden dolayı iptal edildiğini duyurdu. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “11 – 15 Nisan tarihleri arasında miniklerle buluşturulması planlanan geleneksel Karagöz – Hacivat oyunu çeşitli nedenlerden dolayı iptal edilmiştir. Miniklerimizin eğlenceli bir ara tatil geçirmesi için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.