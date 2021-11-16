Geleneksel kış içeceği salep sezonu açıldı!
Yüzyıllardır türkiye’nin kış içeceği olarak bir numaralı yerini koruyan salep için sezon başladı.
KAHRAMANMARAŞ 16.11.2021, 17:50 16.11.2021, 19:22
Boğazı yumuşatması ve ciğerleri rahatlatmasının yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendiren salebe vatandaşlar şimdilerde yoğun ilgi gösteriyor.
Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur salebin zorlu serüvenini Aksu Haber’e paylaştı.
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