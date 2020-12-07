Geleneksel kış içeceği ‘Salep’ sezonu açıldı
Türkiye’nin kış içeceği olarak bir numaralı yerini koruyan salep sezonu açıldı.
KAHRAMANMARAŞ 07.12.2020, 11:33 07.12.2020, 17:15
Kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep, mado’nun150 yıllık deneyimiyle akılları baştan alacak bir tada dönüşüyor
MADO’nun kendi çiftliğinde yetiştirdiği yabani orkide soğanları yıkandıktan sonra süt ile kaynatılarak gölgede kurutuluyor.
Ardından değirmende öğütülerek toz galine getirilen salep MADO’nun günlük olarak kendi çiftliklerinden topladığı süt ile kaynatılarak içime hazır bir hal alıyor.
MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur salep’in zorlu yolculuğunu Aksu Haber’e paylaştı.
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