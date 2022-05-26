Geleneksel ‘’renklerin kardeşliği’’ etkinliği gerçekleştirildi!
TOKİ Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, her yıl geleneksel hale getirdiği ‘’renklerin kardeşliği’’ etkinliği gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 26.05.2022, 15:37 26.05.2022, 19:00
Etkinlikte, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler tuttukları takımların formalarını giyerek okulda çeşitli spor branşları denedi.
Öte yandan etkinlikte gençlik merkezi halk oyunları ekibi tarafından gösteri düzenlendi.
Renklerin Kardeşliği etkinliği sonrasında Okul Müdürü Huzeyfe Tahiroğlu Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu.
Namaz Vakti 26 Mayıs 2022
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|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
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|36
|49
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|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
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|36
|38
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|O
|P
|1. M.City
|38
|93
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|38
|92
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|38
|74
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|38
|71
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|38
|69
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|38
|58
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|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
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|38
|51
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|38
|51
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|38
|48
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|38
|40
|16. Everton
|38
|39
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|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
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|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
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|38
|42
|13. Elche
|38
|42
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|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
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|38
|35
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|31