Geleneksel Türk Okçuluğu Puta yarışması düzenlendi!
28 Kasım Bayrak Olayı anısına, Rıdvan Hoca Vakfı ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Kahramanmaraş temsilciği organizesinde geleneksel Türk Okçuluğu Puta yarışması düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 28.11.2021, 15:30 28.11.2021, 18:48
Kahramanmaraş tarihinin böylesine önemli bir gününde, gençler kategorilerinde kıyasıya mücadele verdi.
Yarışmaya Çeşitli ilçelerden toplam 8 kulübün sporcularının katıldığını söyleyen Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Kahramanmaraş Temsilcisi Mustafa Mengür, Geleneksel Türk Okçuluğu’nu hak ettiği yerlere çıkartacağız dedi.
Rıdvan Hoca Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bayran Nurdoğan’da, Rıdvan Hoca Vakfı olarak bayrak olayı anısına bir turnuva düzenledik” ifadelerine yer verdi.
Namaz Vakti 28 Kasım 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Alanyaspor
|14
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. Brighton
|13
|18
|9. Leicester City
|13
|18
|10. M. United
|12
|17
|11. Crystal Palace
|13
|16
|12. Brentford
|13
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Southampton
|13
|14
|16. Watford
|13
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|15
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Real Betis
|15
|27
|5. Atletico Madrid
|13
|26
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Valencia
|15
|19
|11. Osasuna
|14
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Cádiz
|14
|12
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7