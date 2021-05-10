Geleneksel Türk tiyatromuz Karagöz ve Hacivat!
Geleneksel Türk tiyatromuzun gölge oyunu Karagöz ve Hacivat’ın yaklaşık 500 yıla dayanan bir geçmişi var.
KAHRAMANMARAŞ 10.05.2021, 15:56 10.05.2021, 18:15
Bir tarafta halk adamı ve doğrucu Karagöz, diğer tarafta kibar ve bilgili Hacivat, eski Ramazanların vazgeçilmez eğlencelerinden biriydi. Günümüzde varlığını hala sürdürüyor.
Kahramanmaraş’ta da bu hayali mesleğini icra eden Muharrem Yozgatlı, aynı zamanda ramazan ayı boyunca Aksu TV ekranlarında Karagöz Ve Hacivat oyununu izleyicilere sergiledi.
Hayali Hüseyin Yozgatlı, geçmişten günümüze bu gölge oyunun perde arkasını Aksu Haber’e paylaştı.
Yozgatlı, teknolojiyle birlikte gölge oyunlarının da geliştiğini söyledi.
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