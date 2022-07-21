Gelinlik fiyatları zirveyi gördü!

Gelin adaylarının evlilik sürecinde şüphesiz en çok önem verdikleri şey giyecekleri gelinlikler. Herkesin kusursuz görünmek istediği düğün töreninde size bunu sağlayacak olan şey gelinliğiniz olacak. Bizde evlenecek olan ve evli çiftlerimize gelinliğinizi sorduk.

Gelinlik almak isteyen çiftlere sorduk?

Düğünlerin başlamasıyla, gelinlik sektörü hareketlendi.