Gelişim bölgelerinde tarımsal üretim konuşuldu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ile çevrimiçi toplantı gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yeni gelişme alanlarında tarımsal üretimin etkilenmemesine yönelik alınacak tedbirlerin görüşüldüğünü belirtti.
KAHRAMANMARAŞ 21.04.2021, 14:12
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarım sahaları ve gelişim bölgelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin ile çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Kahramanmaraş’ta yeni gelişme alanlarında tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ile ilgili istişarelerde bulunuldu.
Başkan Güngör toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Şehrimizin gelişme alanlarında tarımın olumsuz etkilenmemesi için alınacak tedbirler konusunda telekonferans toplantısı gerçekleştirdik. Sayın Bakan Yardımcımıza şehrimize gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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