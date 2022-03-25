'Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın bölge finali Kahramanmaraş’ta yapıldı!
Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, 9 ildeki Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın bölge finali Kahramanmaraş’ta yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 25.03.2022, 15:34 25.03.2022, 17:02
Zekeriya Tanrıverdi Camisi'nde Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen finallere bölge illerde ezan okuma yarışmalarında birinci olan öğrenciler katıldı.
Öğrenciler, ezanı en güzel şekilde okuyabilmek için yarıştı.
Düzenlenen programda konuşan din görevlileri genel müdürlüğü koordinatörü Hüseyin Kazan, yarışmaların Türkiye’nin dört bir yanında yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini söyledi.
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