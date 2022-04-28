Genç Birlik Vakfı, düzenlenen iftar programında bir araya geldi
Genç Birlik Vakfı, Kahramanmaraş’ta 5. Geleneksel iftar programı düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 28.04.2022, 15:28 28.04.2022, 16:52
Birlik ve Beraberlik adına düzenlenen İftar Programına KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, STK temsilcileri ve vakıf yönetimi katılım sağladı.
Konuklar ezanın okunmasıyla birlikte orucunu dualarla açtı.
Programla ilgili bir açıklama yapan Kahramanmaraş Genç Birlik İl Başkanı Süleyman Kekil, davetlerine icabet eden herkese teşekkür etti.
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