Genç gazeteciler Aksu TV’yi ziyaret etti!
Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle, “Gençlik Projelerini Destekleme Programı” kapsamında Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti tarafından “Geleceğin Medyası Germenicia’da Buluşuyor” adlı proje çalışması sonrası Ödül alan genç gazeteciler Kahramanmaraş’tan ayrılmadan önce kurumumuz Aksu Televizyonu’nu da ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 10.01.2022, 15:48 10.01.2022, 17:22
Genç gazeteciler kurumumuzda haber dairesi, içyapımlar, stüdyo, sosyal medya ve reji olmak üzere tüm birimlerimizi gezdi.
Genç gazetecilere kurumuzda eşlik eden Aksu TV Haber Muhabiri Murat Baltacı oldu.
Baltacı kurumumuz hakkında genç gazetecilere bilgiler verdi.
Genç gazeteciler kurumumuzun ardından Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Germanicia Mozaik Müzesini gezdi.
Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile de görüşen genç gazeteciler Başkan Güngör’le bir süre sohbet etti.
Başkan Güngör, genç gazetecilere başarı dileklerini iletti.
Namaz Vakti 10 Ocak 2022
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|19
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|O
|P
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|21
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|42
|4. Arsenal
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|35
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|19
|28
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|19
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|22
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|19
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|19
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|18
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|17
|11
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|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
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|33
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|33
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|20
|32
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|31
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|29
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|23
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|20
|20
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|20
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|20
|17
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|19
|16
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|20
|14
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|20
|11