Genç gazetecilerden Yedikuyular ziyareti

Genç gazeteciler kayak merkezinde doyasıya eğlenceli anlar yaşadı.

Genç gazeteciler geziyle ilgili duygularını Aksu Haber’e paylaştı.

Proje Koordinatörü Sibel Atıcı, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verdi.

Atıcı; Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle, “Gençlik Projelerini Destekleme Programı” kapsamında Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyetimiz tarafından “Geleceğin Medyası Germenicia’da Buluşuyor” adlı proje çalışmamız sonrası ödül alan genç gazeteci arkadaşlarımızı Yedikuyular Kayak Merkezi gezmeye getirdik ve eğlenceli anlar yaşadık” diye konuştu..