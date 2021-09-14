Genç Kahramanmaraşlılar Derneği Yönetiminden Aksu Tv’ye ziyaret
Genç Kahramanmaraşlılar Derneği Yönetimi Aksu Tv’yi ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 14.09.2021, 16:15 14.09.2021, 17:50
Dernek Genel Başkanı Mehmet Ali Ecerkale ile Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Döndüoğlu, AKSU TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Tatlı’yla Derneğin faaliyetleri ve projeleri hakkında istişarelerde bulundu.
Genç Kahramanmaraşlılar Derneği Genel Başkanı Mehmet Ali Ecerkale, Ankara Kızılay’da faaliyete geçirecekleri kitap kafe projesi hakkında bilgi verdi.
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