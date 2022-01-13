'Genç kalemler güzel fikirler' isimli proje tanıtıldı!

Hafız Ali Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Hatice Ölmez ve 22 öğrenci tarafından hazırlanan proje sonunda çıkarılması planlanan kitabın öğrenciler tarafından yazılması hedefleniyor.

Hazırlanacak kitapta, gençlerin sıkıntılarını ve isteklerini en iyi şekilde anlayacak kişilerin yine gençler olduğunu söyleyen Proje Koordinatörü – Öğretmen Hatice Ölmez: “Gençlerden oluşan bir ekiple bu kitabı sunarak projemizdeki ürünü ortaya çıkarmayı hedefliyoruz.” Diye konuştu.