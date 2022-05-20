Genç KASİAD, 19 Mayıs’a özel sergi düzenledi
Genç Kasiad Kurulu Tarafından, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı” Etkinlikleri Kapsamında Samsun Valiliği’nden Getirtilen “İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi” Yedi Güzel Adam Müzesi’nde Kahramanmaraş Halkının Ziyaretine Açıldı.
KAHRAMANMARAŞ 20.05.2022, 14:54 20.05.2022, 15:35
Genç KASİAD Kurulu tarafından, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” etkinlikleri kapsamında Samsun Valiliği’nden getirtilen “İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi” Yedi Güzel Adam Müzesi’nde Kahramanmaraş halkının ziyaretine açıldı.
Sergiye kent protokolü iş dünyası ve siyasiler yoğun katılım sağlarken vatandaşlarda sergiyi gezme fırsatı yakaladı.
Konu ile ilgili Aksu Haber’e konuşan KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu sergiye katılan herkese teşekkürlerini iletti.
Genç KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer ise bu tür etkinliklerde yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Namaz Vakti 20 Mayıs 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|70
|3. Konyaspor
|37
|67
|4. Başakşehir
|37
|62
|5. Alanyaspor
|37
|61
|6. Beşiktaş
|37
|58
|7. Antalyaspor
|37
|58
|8. Karagümrük
|37
|57
|9. Adana Demirspor
|37
|52
|10. Sivasspor
|37
|51
|11. Galatasaray
|37
|51
|12. Kasımpaşa
|37
|50
|13. Hatayspor
|37
|50
|14. Kayserispor
|37
|47
|15. Giresunspor
|37
|45
|16. Gaziantep FK
|37
|43
|17. Rizespor
|37
|36
|18. Altay
|37
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. İstanbulspor
|35
|59
|5. Erzurumspor
|35
|58
|6. Eyüpspor
|35
|54
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|9. Tuzlaspor
|36
|49
|10. Boluspor
|36
|48
|11. Gençlerbirliği
|35
|48
|12. Keçiörengücü
|35
|48
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|36
|46
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|37
|89
|3. Chelsea
|37
|71
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|37
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|9. Leicester City
|37
|49
|10. Brighton
|37
|48
|11. Brentford
|37
|46
|12. Newcastle
|37
|46
|13. Crystal Palace
|37
|45
|14. Aston Villa
|37
|45
|15. Southampton
|37
|40
|16. Everton
|37
|39
|17. Burnley
|37
|35
|18. Leeds United
|37
|35
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|85
|2. Barcelona
|37
|73
|3. Atletico Madrid
|37
|68
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Real Betis
|37
|64
|6. Real Sociedad
|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
|8. Athletic Bilbao
|37
|55
|9. Osasuna
|37
|47
|10. Celta Vigo
|37
|46
|11. Valencia
|37
|45
|12. Rayo Vallecano
|37
|42
|13. Espanyol
|37
|41
|14. Elche
|37
|39
|15. Getafe
|37
|39
|16. Granada
|37
|37
|17. Mallorca
|37
|36
|18. Cadiz
|37
|36
|19. Levante
|37
|32
|20. Deportivo Alaves
|37
|31