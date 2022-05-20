Genç KASİAD, 19 Mayıs’a özel sergi düzenledi

Genç KASİAD Kurulu tarafından, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” etkinlikleri kapsamında Samsun Valiliği’nden getirtilen “İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi” Yedi Güzel Adam Müzesi’nde Kahramanmaraş halkının ziyaretine açıldı.

Sergiye kent protokolü iş dünyası ve siyasiler yoğun katılım sağlarken vatandaşlarda sergiyi gezme fırsatı yakaladı.

Konu ile ilgili Aksu Haber’e konuşan KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu sergiye katılan herkese teşekkürlerini iletti.

Genç KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer ise bu tür etkinliklerde yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.