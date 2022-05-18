Genç Kızılay Kahramanmaraş şubesinden anlamlı davranış!

Genç Kızılay ve gönüllülerinde oluşan ziyarette türküler ve maniler söylendi. Türk Kızılay ekibi Gazilerle birlikte güzel vakit geçirerek doyası eğlendi.



Genç Kızılay ekibi günün anısına gazilerle birlikte Kızılay pastası da kesti.



Genç Kızılay Kahramanmaraş İl Başkanı Gamze Gezinir, bu gibi projelerin il genelinde devam edeceğini söyleyerek, gençleri kızılaya gönüllü olmaya davet etti.