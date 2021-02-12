Genç Kızılay Kahramanmaraş şubesinden dikkat çeken etkinlik!

Genç Kızılay demokrasi meydanında yaptığı etkinlik ile vatandaşları kan bağışına davet ederek kan bağışına destek olunması için çağrıda bulundu.

Gençler broşürler dağıtarak vatandaşlara bilgiler verdi.

Öte yandan 101.yıla özel yapılan görsel çalışması ise dikkat çekti. Türk Kızılayı’nın 101 yıl önce yaptığı çalışmaları anımsatmak ve her daim vatandaşların yanında olduğu gösterdi.

Konu ile ilgili Genç Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Gamze Gezinir Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.