Genç Kızılay Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü
Genç Kızılay, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde okul çağındaki ihtiyaç sahibi 65 çocuğa kışlık giysi desteğinde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 25.12.2020, 17:32
İlçeye bağlı Karaziyaret Mahallesi'nde çocukları ziyaret eden Genç Kızılay üyeleri, ihtiyaç sahibi 65 çocuğa, mont dağıttı.
Çocuklara bere ve atkı da veren ekipler, çocukların yüzlerini güldürdü.
Genç Kızılay Topluluk Başkanı Gamze Gezinir, dağıtım sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bu etkinlikleri gerçekleşirmekten dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.
"Çocuklar mutlu olunca, bizde mutlu oluyoruz" diyen Gezinir, ilerleyen günlerde farklı mahallelerde dağıtımlara devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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