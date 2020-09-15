Genç Kızılay Şubesi 15 Eylül Dünya temizlik günü çerçevesinde çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi

Gönüllüler,15 Eylül Dünya temizlik Günü çerçevesinde de tarihi taş köprü’de piknik yapmaya gelen vatandaşlar tarafından bölgede bırakılan atıkları toplumsal farkındalık oluşturmak için mıntıka temizliği yaptı.

Piknik yapmaya gelen vatandaşlar genelde atıklarını dere yatağının yan tarafına ya da ağaç diplerine bırakarak hem çevre hemde görüntü kirliliğine neden oluyor.

Genç Kızılay il başkanı Mustafa Bal, vatandaşlara, ‘daha temiz çevre için lütfen çöpleri çöp kutusuna atalım’ uyarısında bulundu.