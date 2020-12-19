Genç Kızılay Tam 27 Denetim Noktasını Ziyaret Etti

Genç Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanlığı ve Gönüllüleri, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte görevde olan emniyet güçlerine sıcak çorba ve ekmek ikramında bulundu.

Genç Kızılay, Kahramanmaraş’ın merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde denetim yapan emniyet güçlerini denetim noktalarında ziyaret etti.

27 denetim noktasını ziyaret eden Genç Kızılay ve gönülleri, yapmış oldukları bu davranışla emniyet güçlerini yanında oldu.

Soğuk havada denetim yapan ekipler için sıcak olan sadece çorba değildi, Genç Kızılay’ın davranışı yürekleri de ısıttı.

Zorlu süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde Genç Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanlığı ve gönüllüleri birlik ve beraberliğin en büyük örneği oldu.

Genç Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Bal yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verdi.



“Bizler, bugün Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Kahramanmaraş Şubesi olarak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla polislerimizi ziyaret etmiş olduk hem gönüllerini ısıtmış olduk hem de çorba ve çay kahve ikramında bulunurken onları gönüllerimizde birlikte ziyaret etmiş oluyoruz.

Tabii ki de biz yaklaşık 3 haftadır Türk polisimizi sokağa çıkma kısıtlamasında ziyaret ediyoruz. Tabii bunu gönüllü arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz ve tabii ki de Türk polisimizden askerlerimizden bekçilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Gayet, bizlerden memnunlar onlar sokakta yalnız olabiliyorlar. Bizler onları bu anlamda ziyaret etmiş oluyoruz ve yalnız bırakmamış oluyoruz. Güzel geri dönüşler alıyoruz, memnuniyetle karşılıyorlar ve ikramlarımızı da geri çevirmiyorlar.

Onlara çay, kahve ikramında bulunduktan sonra tabii ki de bu anlamda onların gönüllerini de ısıtmış oluyoruz. Kalplerine dokunmuş oluyoruz onları yalnız bırakmayarak bu saatte onları ziyaret etmiş oluyoruz yalnız kalmamış oluyorlar.

Bizlerde sokaklardayız ve dediğim gibi Kahramanmaraşımızın 27 noktasında kontrol noktalarını ziyaret ediyoruz” dedi.



