Genç Kızılay’ın "elden ele kültür" projesiyle doyasıya eğlendiler
Pandemiden dolayı arkadaşlarını özleyen öğrenciler, aylar sonra Genç Kızılay’ın "Elden ele kültür" projesiyle doyasıya eğlendi.
KAHRAMANMARAŞ 25.06.2021, 16:30 25.06.2021, 17:31
Öğrenciler çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, top sektirme gibi yarışmalarda kıyasıya yarışıp, etkinliğin tadını çıkardı.
Ayrıca Genç Kızılay gönüllüleri de yöresel halk oyunları oynayarak öğrenciler ve öğretmenlerden tam not aldı.
"Elden ele kültür" Projesinde palyaço ekibi, Süleyman Şah ilkokulunda yaptıkları gösterilerle çocukları hem eğlendirdi hem de arkadaşlık, yardımseverlik, gibi manevi değerleri aşıladı.
Genç Kızılay İl Başkanı Gamze Gezinir "Elden ele kültür" Projesinin öneminden bahsetti.
"Elden ele kültür" Projesi etkinliğine Kızılay Kahramanmaraş şube müdürü Mustafa Bal ve kadın kolları başkanı Fatma Deveboynu da katıldı.
34°
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Haziran 2021
|İmsak
|03:18
|Güneş
|05:05
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:32
|Akşam
|20:05
|Yatsı
|21:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü