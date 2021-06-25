Genç Kızılay’ın "elden ele kültür" projesiyle doyasıya eğlendiler

Öğrenciler çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, top sektirme gibi yarışmalarda kıyasıya yarışıp, etkinliğin tadını çıkardı.



Ayrıca Genç Kızılay gönüllüleri de yöresel halk oyunları oynayarak öğrenciler ve öğretmenlerden tam not aldı.





"Elden ele kültür" Projesinde palyaço ekibi, Süleyman Şah ilkokulunda yaptıkları gösterilerle çocukları hem eğlendirdi hem de arkadaşlık, yardımseverlik, gibi manevi değerleri aşıladı.



Genç Kızılay İl Başkanı Gamze Gezinir "Elden ele kültür" Projesinin öneminden bahsetti.



"Elden ele kültür" Projesi etkinliğine Kızılay Kahramanmaraş şube müdürü Mustafa Bal ve kadın kolları başkanı Fatma Deveboynu da katıldı.





