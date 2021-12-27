Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması ve Genç Bilaller Ezan Okuma yarışması düzenlendi
Kahramanmaraş’ta merkez ve ilçelerden Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katıldığı Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması ve Genç Bilaller Ezan Okuma yarışması düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 27.12.2021, 14:24 27.12.2021, 18:09
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan ve koordinatörlüğünü Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yaptığı yarışma 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Genç Hafızların katılım sağladığı yarışma da yüreklere dokunan seslerden ezanlar eda edildi.
Ezan okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler şöyle sıralandı;
- Kadir Ayyıldız - Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi
- Muhammet Emin Ergen – Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi
- Veli Filiz – Türkoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Düzenlenen yarışmayla ilgili Aksu Haber’e konuşan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman “gençlerimizle böylesine güzel bir yarışma da bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.
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