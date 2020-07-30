Genç MÜSİAD bayramda vatandaşlara şeker yerine ücretsiz maske dağıttı
GENÇ MÜSİAD Kurban Bayramı öncesinde şehir merkezinde farklı noktalarda vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 30.07.2020, 16:15 30.07.2020, 19:20
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Vatandaşlara maske dağıtan GENÇ MÜSİAD başkanı Fatih Aygün ve Yönetim Kurulu üyeleri vatandaşlara, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları noktasında tavsiyelerde bulundu.
GENÇ MÜSİAD başkanı Fatih Aygün, “vatandaşlarımıza maskelerini dağıtarak, hijyen kurallarına uymaları, ellerini bol bol yıkamaları, sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarı ve hatırlatmalarda bulunduk. İnşallah koronavirüsü kısa süre içerisinde atlatacağız” ifadelerinde bulundu.
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