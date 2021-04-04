Genç MÜSİAD'da görev değişimi!

MÜSİAD Kahramanmaraş şubesi, 4'üncü olağan genel kurul toplantısı Müsiad Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Ramada otelde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut Genç MÜSİAD Başkanı Fatih Aygün, görevi Samet Beşen'e devretti.

Devir teslim sonrası bir konuşma yapan Fatih Aygün çok büyük bir aile olan müsiad içerisinde bulunmanın bir onur olduğuna dikkat çekti.

Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı seçilen Samet Beşen ise Müsiad ailesine katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek canla başla çalışacaklarını söyledi.