Genç MÜSİAD'dan Halk Sağlığına ziyaret!

Ziyarette ilimizin salgınla mücadelesi konuşuldu.

Başkan Aygün daha sonra Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube’si olarak başkan Dr. Yener’e hediye takdim etti.

Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Fatih Aygün, bu süreçte Sağlk çalışanlarının her daim yanında olduğunu ifade etti.