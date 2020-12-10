Genç MÜSİAD'dan Halk Sağlığına ziyaret!
Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Fatih Aygün, Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çataltaş İle Birlikte Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Yener’i ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 10.12.2020, 14:18
Ziyarette ilimizin salgınla mücadelesi konuşuldu.
Başkan Aygün daha sonra Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube’si olarak başkan Dr. Yener’e hediye takdim etti.
Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Fatih Aygün, bu süreçte Sağlk çalışanlarının her daim yanında olduğunu ifade etti.
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