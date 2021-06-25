Genç MÜSİAD Genel Başkanı Kahramanmaraş’ta!
Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Kahramanmaraş’a geldi. Başkan Akbal’ı Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Samet Beşen ve yönetimi karşıladı.
KAHRAMANMARAŞ 25.06.2021, 17:20
Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal ve beraberindeki heyet Arıkan Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arıkan’ı ziyaret ederek iş dünyası ve kent hakkında istişarelerde bulundu.
Ziyaretler sonrası bir açıklama yapan Genç Müsiad Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal pandemi sonrası ciddi atılımlar beklediklerini dile getirdi.
Genç Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı Samet Beşen ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapılan istişarelerin çok verimli geçtiğine dikkat çekti.
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