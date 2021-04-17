Genç MÜSİAD, ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor!
Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı.
KAHRAMANMARAŞ 17.04.2021, 15:48 17.04.2021, 17:32
Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanlığı Ramazan Ayı dolayısıyla birçok mahallede ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmaya devam ediyor.
Genç MÜSİAD Şube Başkanı Samet Beşen ve Yönetim Kurulu üyeleri birçok mahallede 50’den fazla aileye yardım ulaştırdı.
Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Genç MÜSİAD Şube Başkanı Samet Beşen ramazan ayının önemine dikkat çekerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak yardım götürdüklerini sözlerine ekledi.
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Nisan 2021
|İmsak
|04:22
|Güneş
|05:48
|Öğle
|12:37
|İkindi
|16:18
|Akşam
|19:16
|Yatsı
|20:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|33
|71
|2. Fenerbahçe
|33
|66
|3. Galatasaray
|32
|62
|4. Trabzonspor
|34
|59
|5. Alanyaspor
|34
|52
|6. Hatayspor
|33
|50
|7. Gaziantep FK
|32
|50
|8. Sivasspor
|33
|50
|9. Karagümrük
|33
|49
|10. Göztepe
|33
|46
|11. Antalyaspor
|34
|42
|12. Konyaspor
|33
|41
|13. Rizespor
|33
|39
|14. Malatyaspor
|33
|37
|15. Ankaragücü
|33
|37
|16. Kasımpaşa
|33
|36
|17. Kayserispor
|33
|34
|18. Başakşehir
|32
|33
|19. Erzurumspor
|34
|31
|20. Gençlerbirliği
|33
|31
|21. Denizlispor
|33
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|30
|63
|2. Adana Demirspor
|30
|58
|3. Samsunspor
|30
|58
|4. Altay
|30
|54
|5. İstanbulspor
|30
|54
|6. Altınordu
|30
|52
|7. Ankara Keçiörengücü
|31
|49
|8. Tuzlaspor
|31
|47
|9. Ümraniye
|30
|44
|10. Bursaspor
|30
|43
|11. Bandırmaspor
|30
|39
|12. Boluspor
|30
|35
|13. Adanaspor
|30
|34
|14. Balıkesirspor
|30
|32
|15. Menemenspor
|30
|31
|16. Akhisar Bld.Spor
|30
|25
|17. Ankaraspor
|30
|23
|18. Eskişehirspor
|30
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|56
|4. West Ham
|32
|55
|5. Chelsea
|31
|54
|6. Liverpool
|31
|52
|7. Tottenham
|32
|50
|8. Everton
|31
|49
|9. Arsenal
|31
|45
|10. Leeds United
|31
|45
|11. Aston Villa
|30
|44
|12. Wolverhampton
|31
|38
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|32
|35
|16. Brighton
|31
|33
|17. Burnley
|31
|33
|18. Fulham
|32
|26
|19. West Bromwich
|31
|24
|20. Sheffield United
|31
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|30
|67
|2. Real Madrid
|30
|66
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|30
|61
|5. Real Sociedad
|30
|47
|6. Real Betis
|30
|47
|7. Villarreal
|30
|46
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|30
|38
|10. Celta de Vigo
|30
|37
|11. Athletic Bilbao
|30
|37
|12. Cádiz
|30
|35
|13. Valencia
|30
|34
|14. Osasuna
|30
|34
|15. Getafe
|30
|30
|16. Huesca
|30
|27
|17. Real Valladolid
|30
|27
|18. Elche
|30
|26
|19. Deportivo Alaves
|30
|24
|20. Eibar
|30
|23
Günlük GazetelerTümü