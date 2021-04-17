Genç MÜSİAD, ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor!

Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanlığı Ramazan Ayı dolayısıyla birçok mahallede ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Genç MÜSİAD Şube Başkanı Samet Beşen ve Yönetim Kurulu üyeleri birçok mahallede 50’den fazla aileye yardım ulaştırdı.

Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Genç MÜSİAD Şube Başkanı Samet Beşen ramazan ayının önemine dikkat çekerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak yardım götürdüklerini sözlerine ekledi.