Genç MÜSİAD Kahramanmaraş şubesi üniversite öğrencileriyle iftarda buluştu
Genç müsiad üyeleri Sütçü İmam Üniversitesi Ordinaryüs Prof. Mükrimin Halil Yinanç Merkez Kütüphanesi önünde hazırladıkları stantta ders çalışan ve sınavdan çıkan öğrencilere sıcak çorba ikramında bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 12.04.2022, 15:01 12.04.2022, 17:10
Genç MÜSİAD üyeleri Sütçü İmam Üniversitesi Ordinaryüs Prof. Mükrimin Halil Yinanç Merkez Kütüphanesi önünde hazırladıkları stantta ders çalışan ve sınavdan çıkan öğrencilere sıcak çorba ikramında bulundu.
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