Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi’nde 4. Genel kurul heyecanı yaşandı.
Yapılan genel kurul ile Harun Kılıç, Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi’nin yeni başkanı oldu.
KAHRAMANMARAŞ 19.03.2022, 17:20 19.03.2022, 18:42
Genel kurul sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan, önceki dönem Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Samet Beşen, yeni dönemde Harun kardeşimize başarılar diliyorum dedi.
Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Harun Kılıç, devraldığımız bu bayrağı daha ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağım” dedi.
MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi’de, Harun Kılıç’a yeni döneminde hayırlı olsun temennilerinde bulundu
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