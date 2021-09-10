Genç MÜSİAD Kahramanmaraş üyelerinden dayanışma toplantısı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Gençlik Teşkilatı üyeleri dayanışma toplantısında bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 10.09.2021, 10:50 10.09.2021, 12:24
Dulkadiroğlu ilçesi Cevizli Park'ta düzenlenen toplantıya, Genç MÜSİAD üyelerinin yanı sıra farklı meslek gruplarından ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye gençler katıldı.
Tanışma ve kaynaşmayı hedefleyen toplantıyla ilgili olarak konuşan Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Samet Beşen, Kahramanmaraş'ta ki gençliğe ve STK'lara yönelik bir program yapmayı hedeflediklerini söyledi.
Beşen, STK'lar ile yapacakları programlar çerçevesinde memlekete fayda sağlayacak projeler düşündüklerini ve her zaman bir arada olmayı hedeflediklerini vurguladı.
Katılımcıların daha sonra geçirdiği serbest zaman ile birlikte program sona erdi.
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