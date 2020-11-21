Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Yönetimi MÜSİAD Expo 2020 fuarında

Türk iş adamlarını bir araya toplayan MÜSİAD ekonomiye katkı üzerine katkı sağladı.

MÜSİAD Expo 2020 fuarına Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından katılımlar gerçekleşirken alıcılar ve satıcılarda fuarda bir araya geldi.

Türkiye’nin yerli ve milli firmalarını dünyaya tanıtılmasına aracı olan MÜSİAD Türkiye’nin adını dünyaya bir kez duyurdu.

Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Üyesi Fatih Bayram Aksu Habere yaptığı açıklamada MÜSİAD ailesine teşekkürlerimi iletiyorum dedi.

Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Üyesi Veysel Atlıhan Altunbaş ise yaptığı açıklamada fuarı değerlendirerek şu ifadelere yer verdi.

Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Yönetim Kurulu Üyesi Samet Çiftaslan Aksu Haber’e yaptığı açıklamada şunları söyledi.

Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Fatih Aygün Aksu Haber’e yaptığı konuşmada fuarı değerlendirerek şunları söyledi.